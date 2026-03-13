Moyen-Orient : Le centre financier de Dubaï visé ce vendredi

Le DIFC Innovation Hub, situé au cœur du Centre financier international de Dubaï, a été endommagé ce vendredi 13 mars 2026 suite à ce que les autorités locales ont qualifié d'« interception réussie ». L'incident, survenu tôt le matin, a provoqué un incendie et arraché des morceaux de la façade de ce bâtiment emblématique qui abrite l'élite bancaire et financière de la cité-État.





Bien que le Bureau des médias de Dubaï n'ait pas explicitement précisé la nature de l'engin intercepté, cet événement intervient quarante-huit heures après les menaces du commandement militaire iranien. Mercredi, Téhéran avait désigné les institutions financières du Moyen-Orient comme des cibles légitimes suite à une frappe aérienne ayant touché une banque en Iran.



Cette attaque contre l'un des poumons économiques mondiaux marque une escalade inquiétante dans l'extension régionale du conflit.





MS/NDARINFO



