Corruption de mineurs à Jaxaay : 9 victimes recensées 120 vidéos obscènes découvertes par la police

Vendredi 13 Mars 2026 - 06:40

Un ressortissant ghanéen, âgé d’une trentaine d’années et identifié sous le nom de K. A., a été interpellé par la police de Jaxaay pour des faits présumés de corruption de mineurs et d'actes contre nature.

L’enquête, déclenchée suite à une plainte, a permis de découvrir un dossier numérique compromettant contenant plus de 120 vidéos obscènes stockées dans son téléphone portable.
 

Les investigations menées par les limiers ont permis de recenser, à ce stade, neuf victimes, principalement des jeunes garçons du quartier. Le suspect utilisait son domicile comme lieu de prédilection pour ses activités illicites. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet pour répondre des chefs d'inculpation de pédocriminalité, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et actes contre nature.
 

MS/NDARINFO
 


