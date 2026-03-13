Corruption de mineurs à Jaxaay : 9 victimes recensées 120 vidéos obscènes découvertes par la police

Un ressortissant ghanéen, âgé d’une trentaine d’années et identifié sous le nom de K. A., a été interpellé par la police de Jaxaay pour des faits présumés de corruption de mineurs et d'actes contre nature.



L’enquête, déclenchée suite à une plainte, a permis de découvrir un dossier numérique compromettant contenant plus de 120 vidéos obscènes stockées dans son téléphone portable.





Les investigations menées par les limiers ont permis de recenser, à ce stade, neuf victimes, principalement des jeunes garçons du quartier. Le suspect utilisait son domicile comme lieu de prédilection pour ses activités illicites. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet pour répondre des chefs d'inculpation de pédocriminalité, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et actes contre nature.





MS/NDARINFO



