8 mars à Khar Yalla : CAJUST célèbre les femmes déplacées par l'érosion côtière

Mercredi 11 Mars 2026

L'Organisation Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST) a célébré ce mercredi la Journée internationale des droits des femmes avec les communautés de la Cité Bamba Dièye de Khar Yalla, affectées par l'érosion côtière et le changement climatique, sous le thème "Justice climatique et droits des femmes : De la résilience à l'action dans les territoires impactés".


"Les questions de déplacement climatique ne sont pas seulement une question de déplacement des territoires, mais ça va au-delà. C'est une question de droits humains", a déclaré Marieme Mbacké, directrice exécutive de CAJUST. Elle a rappelé que l'érosion côtière et la montée des eaux ont contraint des populations de la Langue de Barbarie à se déplacer vers la Cité Bamba Dièye de Khar Yalla.
 

La directrice a souligné les nombreuses préoccupations soulevées lors des forums communautaires : absence d'aires de jeu pour les enfants, promiscuité des habitations rendant difficile l'utilisation des toilettes avec la nappe phréatique, et absence d'activités génératrices de revenus pour certaines femmes.
 

Marieme Mbacké a invoqué l'article 8 de la Constitution sénégalaise qui stipule que "l'État doit la vie, la propriété et les conditions d'existence à ses citoyens", ainsi que l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils, politiques et économiques, ratifié par le Sénégal, qui garantit "un logement décent" aux citoyens.
 

Fama Sarr, présidente de l'union locale des femmes transformatrices, mareyeuses et micro-mareyeuses de Saint-Louis, a témoigné de la situation. "Depuis 2016, elles ont été logées ici. Mais elles vivent vraiment des précarités, mais aussi des effets très néfastes dus au changement climatique", a-t-elle affirmé.
 

Elle a souligné que ces communautés subissent les impacts "depuis fort longtemps, presque plus de 10 ans", et que les habitants de Khar Yalla Cité Cheikh Bamba Dièye "ont été les premiers à l'impact".
 

"Quand on parle de justice climatique aujourd'hui, ces femmes de Khar Yalla sont une priorité", a déclaré Fama Sarr, remerciant CAJUST et saluant la présence du préfet et du maire venus "s'enquérir de la situation".
 



