Irak : Un militaire français tué dans une attaque de drones à Erbil

L'adjudant-chef Arnaud Frion, appartenant au 7ème bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Varces, a perdu la vie lors d'une attaque de drones survenue dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2026 au Kurdistan irakien.



L'Élysée a confirmé ce décès, précisant que le militaire est « mort pour la France » alors qu'il participait à une mission de formation des forces de sécurité locales dans la région d'Erbil.





L'attaque a également fait six blessés parmi les rangs français. Ces militaires étaient engagés dans l'opération Chammal, volet français de la coalition internationale de lutte contre le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a fermement condamné cet acte, le qualifiant d'« inacceptable », alors que les tensions régionales s'intensifient et que les intérêts français sont de plus en plus visés par des groupes armés hostiles dans la zone.





MS/NDARINFO



