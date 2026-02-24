Bras de fer entre la direction de l'AIBD et les syndicats sur les acquis sociaux

Le Front unitaire des travailleurs de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a adressé une lettre ouverte à la Direction générale pour dénoncer une dégradation continue de leurs conditions de travail et un mépris du dialogue social. Le point de rupture concerne principalement l'assurance maladie, les agents déplorant le blocage de leurs cartes de santé auprès des structures hospitalières.



Ce collectif syndical qualifie cette situation d'atteinte grave à la dignité et à la sécurité sanitaire du personnel, particulièrement en cas d'urgence médicale.





Au-delà de la crise sanitaire interne, les revendications portent sur la finalisation du processus d’harmonisation des salaires, le rétablissement d'acquis sociaux supprimés unilatéralement et le renouvellement du collège des délégués du personnel, en attente depuis juin dernier.



Le Front unitaire exige l'ouverture immédiate de négociations sincères et constructives. À défaut d'une issue heureuse dans les meilleurs délais, les travailleurs annoncent une conférence de presse imminente pour interpeller directement le ministère de tutelle, le Premier ministre et le président de la République.







MS/NDARINFO



