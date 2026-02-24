Accidents de la route : 6 000 minicars attendus au contrôle technique en deux mois

Tous les véhicules minicars de 12 à 19 places, communément appelés « Cheikhou Chérifou », seront soumis à un contrôle technique obligatoire et exceptionnel à compter du 3 mars 2026. L’annonce a été faite hier lundi par le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, lors d’une visite au centre de contrôle technique de Hann. Cette opération de deux mois vise à freiner la recrudescence des accidents de la route en soumettant environ 6 000 véhicules à une inspection rigoureuse sur l'ensemble du territoire national.





Le contrôle s’articulera autour d'un volet classique et d'un volet spécifique intégrant la vérification de la conformité du nombre de places, la géolocalisation, ainsi que le contrôle des bagages et de leurs supports.



Durant cette période transitoire de deux mois, les véhicules seront autorisés à circuler, mais passé ce délai, tout minicar n’ayant pas subi la visite sera systématiquement immobilisé. Yankhoba Diémé a précisé que ce dispositif renforcé inclura également la limitation de vitesse pour garantir le respect strict des normes d’homologation initiales.





MS/NDARINFO



