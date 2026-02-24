Santé à Touba : 120 000 talibés vont enfin bénéficier de la couverture maladie

L’Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a lancé un vaste programme d’enrôlement ciblant 120 000 enfants talibés dans la cité religieuse de Touba. Cette opération fait suite à la signature d'une convention avec Serigne Modou Khabane Mbacké, superviseur des daaras pour le compte du khalife général des mourides.



Selon Pape Malick Kane, responsable régional de l'agence à Diourbel, l'initiative couvrira à terme 1 480 daaras, avec une production de cartes déjà engagée pour faciliter l'accès des bénéficiaires aux soins.





Parallèlement, la SEN-CSU prévoit de distribuer, d'ici la mi-mars, 4 298 cartes d’égalité des chances à des titulaires déjà recensés afin de garantir la gratuité de leurs soins. L'agence, qui assure désormais l'intégralité de la gestion des prestations dans la région de Diourbel, appelle les collectivités territoriales à une collaboration accrue pour intégrer les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Pour optimiser le dispositif, une accélération de la digitalisation est prévue dans les structures sanitaires afin de réduire les délais de traitement des factures et d'améliorer l'efficacité globale du système.





MS/NDARINFO







