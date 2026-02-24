70 millions pour libérer des orpailleurs : Le coup de maître des agents à Moussala

Le Secteur frontalier de Moussala a démantelé un réseau d'orpaillage clandestin et saisi une somme de 70 millions de FCFA destinée à corrompre des agents de l'État, ce lundi 23 février 2026. L'opération a été menée par les agents du poste avancé de Guémédjié qui, après une progression pédestre de cinq kilomètres en forêt pour contourner des guetteurs, ont surpris des ressortissants étrangers en pleine exploitation aurifère illicite dans le village de Satadougou.



Si certains complices ont réussi à franchir la frontière, deux orpailleurs ont été appréhendés sur les lieux.



La suite de l'enquête a permis de mettre en échec une tentative de libération extrajudiciaire orchestrée depuis un pays limitrophe. Deux émissaires, mandatés pour négocier la relaxe des suspects contre 70 millions de FCFA, ont été immédiatement interpellés au moment où ils proposaient les fonds aux agents.



Outre la saisie du numéraire placé sous scellés, deux pelleteuses mécaniques ont été immobilisées. Les quatre mis en cause ont été déférés au parquet du Tribunal d'Instance de Saraya pour exploitation minière illicite, entrée illégale sur le territoire et corruption active.





MS/NDARINFO



