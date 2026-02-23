Grand Yoff : Des professeurs et un surveillant arrêtés pour trafic de faux diplômes

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a démantelé, ce 22 février 2026, un réseau de faussaires spécialisé dans la confection de documents administratifs et scolaires frauduleux. L'opération a permis l'arrestation de quatre suspects, dont deux professeurs et un surveillant général opérant entre les quartiers de Golf et des Parcelles Assainies.



L’enquête a révélé l'existence d'un trafic lucratif où de faux diplômes du Baccalauréat et des bulletins de notes étaient vendus pour des montants allant de 50 000 à 500 000 FCFA.





Les investigations ont notamment mis au jour une transaction de 500 000 FCFA avec une ressortissante sénégalaise établie aux États-Unis, qui tentait d'obtenir des titres falsifiés pour postuler à un concours à l'étranger.



Lors de leur garde à vue, les mis en cause sont passés aux aveux : le professeur impliqué a reconnu la fabrication de faux diplômes, tandis que le surveillant général a admis avoir falsifié des bulletins sous prétexte d'aider des élèves. Les quatre individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, faux et usage de faux, ainsi que complicité.





MS/NDARINFO



