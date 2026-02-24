Drame dans le football : Khady Diène Gaye rend hommage au défunt Youssou Diouf

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès brutal de Youssou Diouf, joueur de l’AS Saloum, survenu après un malaise en plein match de championnat ce week-end. Ce drame, qui a foudroyé le jeune athlète alors qu'il pratiquait sa passion, plonge l'ensemble du football sénégalais dans la consternation.



Dans un communiqué officiel, la ministre a souligné que cette disparition tragique bouleverse non seulement les proches du défunt, mais également toute la famille sportive et la nation entière.





Khady Diène Gaye a adressé ses sincères condoléances à la famille de Youssou Diouf, à ses coéquipiers, ainsi qu'aux dirigeants et supporters de l'AS Saloum. En ces circonstances douloureuses, elle a formulé des prières pour le repos de l’âme du joueur, implorant la miséricorde divine pour l'accueillir dans son paradis éternel.



MS/NDARINFO



