Brigade de Keur Massar : Une nouvelle tête tombe dans l'affaire Pape Cheikh Diallo.

L'enquête menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar dans l'affaire Pape Cheikh Diallo vient de connaître un tournant majeur.





Selon les révélations du journal Libération, Chérif Aly Diatta, 2ème adjoint au maire de Ouakam et leader du mouvement « Ouakam Arc-en-ciel », a été interpellé par les gendarmes.







L'exploitation des téléphones portables a permis aux enquêteurs d'extraire des éléments techniques attestant de liaisons étroites entre l'élu et d'autres suspects clés de ce dossier, notamment Djibril Dramé et Ibrahima Magib Seck.





Le journal Libération précise que Chérif Aly Diatta est le quatrième partenaire présumé à tomber dans ce réseau. Malgré l'évidence des preuves numériques présentées par les gendarmes de la BR, le mis en cause adopterait une stratégie de dénégations durant ses auditions.





MS/NDARINFO





