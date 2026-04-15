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Fraude à l'identité : La DNLT démantèle un réseau de faux papiers à Richard-Toll

Mercredi 15 Avril 2026 - 04:47

Fraude à l'identité : La DNLT démantèle un réseau de faux papiers à Richard-Toll

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a démantelé un vaste réseau de vente de documents d'état civil sénégalais à des étrangers au sein même de la municipalité de Richard-Toll.


Selon le journal Libération, l'enquête a conduit à l'arrestation de l'agent municipal Adama Fall, soupçonné d'être au centre de ce trafic illicite.

 

Selon les premiers éléments de l'enquête, les tarifs pratiqués pour l'obtention frauduleuse de documents variaient selon la nature des pièces : les jugements étaient vendus entre 20 000 et 30 000 FCFA, tandis que les certificats de nationalité étaient cédés pour des sommes allant de 10 000 à 15 000 FCFA.


Adama Fall opérait avec la complicité de Pape Maguette Ndiaye, alias « Pape Wade ». Ensemble, ils utilisaient un cybercafé comme base logistique pour produire de fausses cartes d'identité nationale.
 

MS/NDARINFO

 


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