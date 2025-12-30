Connectez-vous
Décentralisation : Ousmane Sonko installe le Comité de pilotage de la réforme des pôles territoires

Mardi 30 Décembre 2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, mardi, à l'installation officielle du Comité de pilotage chargé de finaliser les projets de réforme de la décentralisation et des pôles territoires.

Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce comité reflète la transversalité des enjeux territoriaux et traduit la volonté du Gouvernement de faire des pôles territoires un véritable levier de transformation systémique.

Il a pour mission d'assurer le cadrage stratégique global du processus de réforme, de valider les orientations, les plans d'action et les documents de politique publique.


Le comité est également chargé d'arbitrer les questions interministérielles, de lever les blocages structurels, et d'examiner et de valider les propositions finales issues des travaux du comité technique.

Cette structure constitue l'organe de décision et de coordination de la réforme de la décentralisation, visant à renforcer l'autonomie et l'efficacité des collectivités territoriales dans le cadre de la nouvelle politique d'aménagement du territoire.

Ndarinfo/Ms
 

