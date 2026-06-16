Budget 2026 : Le Sénégal mobilise 1.149,7 milliards de FCFA au premier trimestre

Le Sénégal a enregistré une mobilisation de recettes budgétaires de 1.149,7 milliards de FCFA au premier trimestre 2026, soit 19,4 % des prévisions annuelles fixées dans la Loi de finances initiale (LFI), selon le Rapport trimestriel d'exécution du budget (RTEB) au 31 mars 2026 publié par le ministère des Finances et du Budget.





Cette performance budgétaire se traduit par une hausse des recettes de 11,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant un gain supplémentaire de 121,8 milliards de FCFA porté principalement par les recettes fiscales qui atteignent 1.095,7 milliards de FCFA (+14,1 % sur un an).





L'impôt sur les sociétés a généré 154,5 milliards de FCFA, dépassant de 11,3 % sa cible trimestrielle notamment grâce à des paiements anticipés de 14 milliards de FCFA du secteur pétrolier. La TVA intérieure hors pétrole a progressé de 28,3 % pour s'établir à 149,6 milliards de FCFA. En revanche, les mesures fiscales du Plan de redressement économique et social (PRES) affichent un retard manifeste avec seulement 54,2 milliards de FCFA recouvrés sur une cible de 94,8 milliards (57,2 %), tandis que les recettes non fiscales ont chuté de 23,6 % en raison de l'effondrement des dividendes publics.





Du côté des dépenses, l'État a exécuté une enveloppe globale de 1.482,7 milliards de FCFA (20,6 % des crédits annuels), largement dominée par les dépenses ordinaires de 1.185,5 milliards de FCFA. Les transferts courants constituent le premier poste de dépenses avec 445,7 milliards de FCFA, suivis de la masse salariale à 375,1 milliards et des intérêts sur la dette à 285 milliards. Le secteur de l'énergie s'affirme comme le principal bénéficiaire des subventions publiques avec 165,5 milliards de FCFA absorbés, soit plus de la moitié des transferts courants de la période. Par ailleurs, 88,1 milliards de FCFA sur ressources internes ont été alloués au secteur agricole.





Au terme de ce trimestre, le déficit budgétaire s'élève à 333 milliards de FCFA, soit 1,4 % du PIB, un niveau maîtrisé par rapport au plafond annuel de 5,37 %, bien que les autorités appellent à la vigilance face aux tensions géopolitiques mondiales et à la volatilité des cours du pétrole.





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