Budget Sénégal : Ousmane Sonko s'attaque aux 833 milliards de subventions

L'État du Sénégal traverse actuellement de sérieuses difficultés sur le plan budgétaire, poussant le Gouvernement à réexaminer en urgence sa politique de soutien financier. Ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni les membres de son équipe pour statuer sur les subventions et les exonérations qui pèsent lourdement sur les ressources nationales. Le volume global des subventions annuelles s'élève en moyenne à 833,5 milliards de FCFA, un montant jugé insoutenable au regard de l'efficacité réelle de ces dépenses sur le terrain.





Une déperdition massive des ressources publiques

L'analyse des six dernières années révèle une répartition colossale des fonds vers des secteurs stratégiques. Le secteur de l'Énergie capte à lui seul 470 milliards de FCFA, suivi de l'Enseignement supérieur avec 131 milliards. L'Agriculture perçoit 86 milliards, le Commerce 59 milliards, tandis que l'Éducation nationale reçoit 12 milliards de FCFA. Ousmane Sonko a exprimé sa ferme conviction que près de la moitié de ces sommes est captée par des bénéficiaires qui ne constituent pas les cibles prioritaires de l'État, créant ainsi un effet d'aubaine préjudiciable au Trésor public.





Un ultimatum de dix jours pour réformer le système

Pour remédier à cette situation, le Chef du Gouvernement a annoncé la création immédiate d'un comité technique restreint. Ce cadre dispose d'un délai de dix jours seulement pour proposer une nouvelle politique de subventions plus ciblée et rationnelle. Cette réforme intervient dans un contexte de forte pression du Fonds monétaire international (FMI), qui réclame depuis plusieurs années la suppression des subventions énergétiques. Toutefois, l'exercice reste périlleux car toute réduction brutale pourrait entraîner une hausse généralisée des prix et impacter directement le pouvoir d'achat des Sénégalais.





MS/NDARINFO



