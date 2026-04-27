Justice : Ndèye Fatou Diatta alias "Ndeya Beauty" déférée au tribunal

La célèbre commerçante Ndèye Fatou Diatta, plus connue sous le pseudonyme de "Ndeya Beauty", traverse une zone de turbulences judiciaires. Elle a été déférée au parquet de Dakar ce lundi 27 avril par les éléments de la brigade de recherches de Faidherbe. Poursuivie pour abus de confiance et escroquerie, la mise en cause a fait l’objet d’un retour de parquet et passera la nuit au commissariat d’arrondissement de Rebeuss avant d'être fixée sur son sort ce mardi au palais de Justice de Lat Dior.





Un scandale de tontine au cœur des accusations



L'arrestation de la commerçante fait suite à une affaire de tontine qui aurait tourné au vinaigre. Selon les informations recueillies, "Ndeya Beauty" est accusée par plusieurs clientes d'avoir détourné les fonds collectés. Les plaignantes, qui se sont manifestées en nombre auprès des enquêteurs, dénoncent une gestion frauduleuse des cotisations ayant entraîné un préjudice financier colossal pour les membres du groupement.





Un préjudice estimé à plus de 40 millions de FCFA

Les investigations menées par la brigade de recherches de Faidherbe révèlent que le montant total des sommes détournées s'élèverait à plus de 40 millions de FCFA. Face à l'ampleur des plaintes et au montant du préjudice, le procureur de la République devra décider ce mardi de l'ouverture d'une information judiciaire ou d'un placement sous mandat de dépôt. Pour l'heure, la commerçante reste en détention préventive en attendant son face-à-face avec le magistrat instructeur.





MS/NDARINFO



