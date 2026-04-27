Transport : Déploiement d'une unité de vérification technique à Saint-Louis

Une équipe du Centre de vérification technique de Dakar a entamé une mission stratégique de trois jours à Saint-Louis. Cette opération vise à faciliter le contrôle technique des minibus de 12 à 19 places, plus connus sous l'appellation ”Cheikhou Chérifou”. Grâce à l'installation d'un banc de contrôle mobile, les transporteurs locaux peuvent désormais mettre leurs véhicules en conformité sans avoir à se déplacer vers la capitale, conformément aux directives du ministère des Transports terrestres.





Un banc de contrôle mobile pour une mise aux normes nationale

Le dispositif mobile déployé à Saint-Louis s'inscrit dans une campagne nationale de deux mois, prévue du 21 avril au 19 juin 2026. Selon Ababacar Mboup, responsable du Bureau Veritas, cette unité sillonnera l'ensemble du territoire pour délivrer aux transporteurs les documents nécessaires à la libre circulation après vérification. L'objectif est d'assurer que ces véhicules, essentiels au transport en commun régional, respectent les standards de sécurité et la réglementation sénégalaise en vigueur.





Sécurité routière et lutte contre les modifications illégales

L'un des enjeux majeurs de cette mission concerne la configuration technique des minibus. Les experts soulignent que ces véhicules, initialement destinés au transport de marchandises, subissent souvent des modifications irrégulières pour accueillir des passagers. Ababacar Mboup a déploré le non-respect du nombre de places et des distances de sécurité entre les sièges. Ce contrôle rigoureux, effectué en présence du chef de service régional du Transport terrestre, Omar Diène, vise à corriger ces défauts d'aménagement pour garantir la sécurité des usagers de la route dans le Nord du pays.





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