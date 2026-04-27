Grand-Yoff : Une rixe liée aux paris sportifs fait deux arrestations

Le quartier Arafat, dans la commune de Grand-Yoff, a été le théâtre de violents affrontements dans la soirée du samedi 25 avril 2026. Le Commissariat d’arrondissement a procédé à l’interpellation de deux individus pour participation à une rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, ainsi que trouble à l’ordre public.



Les faits se sont produits aux environs de 21 heures, alors que les forces de l'ordre effectuaient une patrouille de sécurisation consécutive au grand gala de lutte organisé à l’Arène nationale.





Des paris sportifs à l'origine du chaos



Selon les premières constatations des enquêteurs, le différend a éclaté à la suite de paris sportifs informels engagés sur l'un des combats de lutte de la journée. Les "gagnants" se seraient rendus au sous-quartier dit « Senzella » pour réclamer leurs gains, mais se sont heurtés au refus catégorique des "perdants". La situation a rapidement dégénéré en une bataille rangée impliquant des jets de pierres et l'usage de tessons de bouteilles. L'intervention musclée de la Brigade de recherche a permis de disperser les groupes et de saisir six motocyclettes abandonnées sur place par les fuyards.





MS/NDARINFO



