Crise au sein de la FSF : Un membre du Comex claque la porte de la billetterie

Un membre influent du Comité exécutif (Comex) a officiellement déposé sa démission de ses fonctions de gestionnaire de la billetterie de la Coupe du monde, liées à la plateforme Go Gaindé. L'information, confirmée par l'intéressé après avoir été contacté par nos confrères d'IGFM, marque une rupture brutale au sein de l'instance faîtière du football national.





Le démissionnaire, qui occupe également la présidence du Stade de Mbour, a notifié sa décision par un courrier formel adressé à la hiérarchie de la FSF.





Manque de lisibilité et de rigueur

Pour justifier ce retrait inattendu, le dirigeant évoque une décision « mûrement réfléchie » dictée par les conditions actuelles d'exercice de sa mission. Dans son document, il pointe du doigt des dysfonctionnements majeurs touchant à la coordination et à la lisibilité des processus, regrettant un manque de rigueur dans la gouvernance de ce dispositif jugé stratégique.





Estimant que ces obstacles ne permettent plus de répondre aux exigences de sa fonction, il a choisi de se retirer par souci de cohérence avec ses valeurs, tout en restant disponible pour assurer une passation de service dans les meilleures conditions.





MS/NDARINFO





