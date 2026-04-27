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OM : Clash violent entre Habib Beye et Himad Abdelli dans le vestiaire

Lundi 27 Avril 2026 - 20:02

OM : Clash violent entre Habib Beye et Himad Abdelli dans le vestiaire

L’ambiance est électrique dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille après le match nul concédé face à l’OGC Nice (1-1). Selon des révélations de L'Équipe, Foot Mercato et RMC Sport, une altercation verbale d'une rare intensité a éclaté entre l'entraîneur Habib Beye et son milieu de terrain Himad Abdelli.


Le technicien sénégalais n'aurait pas supporté la perte de balle de son joueur à la 88e minute, action ayant conduit au penalty de l'égalisation niçoise. Beye a fustigé l'entrée en jeu jugée nonchalante de l'ancien Angevin, lançant un cinglant : « Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné ».

 

« Tu n'es pas mon père » : le clash s'envenime

 

La réponse du joueur de 26 ans, recruté pour 2,75 millions d'euros en février, ne s'est pas fait attendre. Se sentant injustement ciblé, Himad Abdelli a répliqué : « Tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père ». Malgré une tentative de Habib Beye de généraliser son propos à l'ensemble du groupe, l'international algérien aurait conclu l'échange par un très explicite : « Je m'en bats les couilles ».


Il a fallu l'intervention de plusieurs cadres du vestiaire marseillais pour éviter que la situation ne dégénère physiquement, alors que l'OM joue gros dans la course aux places européennes.
 

MS/NDARINFO


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