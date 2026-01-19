CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye déclare le lundi 20 janvier férié après le sacre des Lions

Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré la journée du lundi 20 janvier chômée et payée sur l'ensemble du territoire national, au lendemain du sacre des Lions de la Téranga à la Coupe d'Afrique des nations 2025.



Le chef de l'État a fait cette annonce au micro de la RTS, devant les grilles du palais de la République où une foule en liesse était venue célébrer la victoire historique du Sénégal face au Maroc à Rabat.





« Face à cette liesse populaire, il faut convenir que la journée de demain est une journée chômée et payée, pour que tout le monde puisse fêter jusque tard dans la nuit », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, visiblement ému par l'engouement populaire.





Un accueil chaleureux prévu pour les Lions





Le président de la République a également annoncé qu'un accueil digne des champions serait réservé aux joueurs de Pape Thiaw. « Pour ce qui concerne les Lions, nous leur réserverons un accueil chaleureux », a-t-il promis.





À ses côtés se trouvaient le Premier ministre Ousmane Sonko et la Première dame Absa Faye, témoignant de l'unité nationale autour de cette victoire.





Le Sénégal sur le toit de l'Afrique





Ce deuxième sacre continental consécutif, après celui de 2022 au Cameroun, confirme la domination du football sénégalais sur le continent africain. Les Lions de la Téranga deviennent ainsi la première équipe à réaliser le doublé depuis l'Égypte en 2010.





Dans tout le pays, des scènes de joie ont éclaté dès le coup de sifflet final. De Dakar à Saint-Louis, de Thiès à Ziguinchor, les Sénégalais ont envahi les rues pour célébrer leurs héros.





La journée fériée de ce lundi permettra à l'ensemble de la nation de prolonger les festivités et de préparer l'accueil triomphal des champions d'Afrique, dont le retour au pays est attendu dans les prochaines heures.





MS/NDARINFO





