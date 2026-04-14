CAN 2025 : Fin de calvaire pour trois supporters sénégalais emprisonnés à Rabat

La Cour d’appel de Rabat a confirmé les peines de prison prononcées en première instance contre les supporters sénégalais interpellés lors de la finale de la CAN 2025. Malgré cette confirmation judiciaire, le dénouement approche pour une partie d'entre eux.





Trois de nos compatriotes, Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade, recouvreront la liberté dès ce samedi 18 avril, après avoir purgé l'intégralité de leur peine de trois mois de détention.



Selon Me Patrick Kabou, membre du collectif de défense, une coordination étroite est déjà en place avec le Consul général et l’ambassadeur du Sénégal au Maroc pour organiser leur sortie de prison et leur prise en charge immédiate à leur libération.





MS/NDARINFO

