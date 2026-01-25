CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier

La commission de discipline de la Confédération africaine de football a reporté à mardi l'examen du dossier des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal, à la demande de la Fédération sénégalaise de football qui a sollicité un délai supplémentaire pour préparer sa défense, selon des sources au sein de la CAF.
La réunion initialement prévue dimanche a été ajournée afin de permettre à la FSF de constituer son dossier de défense face aux accusations portant sur les incidents survenus lors de la finale du 19 janvier à Rabat. Cette procédure s'inscrit dans le cadre réglementaire habituel de la CAF qui garantit le droit de défense aux parties impliquées.
Dans le même temps, Ousmane Kane, président sénégalais de la commission de discipline de la CAF, a été temporairement écarté de l'examen de cette affaire en raison de l'implication directe de son pays dans le dossier. Cette mesure, prévue par le protocole de la CAF, vise à garantir la neutralité de la commission et à protéger la crédibilité du processus disciplinaire en évitant tout conflit d'intérêts.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent dans les tribunes lors de la finale, avait condamné les scènes survenues et rappelé la nécessité de respecter les décisions des officiels. Il avait indiqué attendre des instances disciplinaires compétentes qu'elles prennent les mesures appropriées face aux incidents qui ont marqué cette rencontre.
Les faits reprochés portent notamment sur le retrait des joueurs sénégalais vers les vestiaires durant la rencontre, l'interruption prolongée du match, les tensions en tribunes et les tentatives d'envahissement du terrain. La commission devra déterminer si ces agissements constituent un refus de jouer ou un abandon de match au sens du règlement disciplinaire de la CAF.
Sur le plan réglementaire, l'article 82 du code disciplinaire de la CAF stipule qu'une équipe qui refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation est considérée perdante et définitivement éliminée de la compétition en cours. L'article 84 évoque des sanctions plus lourdes incluant l'exclusion définitive et le match perdu trois buts à zéro.
La commission de discipline devra statuer mardi sur la base des rapports officiels, des images et des témoignages recueillis, dans un dossier qui suscite une attention particulière au niveau continental.
