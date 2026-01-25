CAF reporte à mardi l'examen du dossier disciplinaire Sénégal-Maroc. Ousmane Kane temporairement écarté du dossier

Dans le même temps, Ousmane Kane, président sénégalais de la commission de discipline de la CAF, a été temporairement écarté de l'examen de cette affaire en raison de l'implication directe de son pays dans le dossier. Cette mesure, prévue par le protocole de la CAF, vise à garantir la neutralité de la commission et à protéger la crédibilité du processus disciplinaire en évitant tout conflit d'intérêts.



