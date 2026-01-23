Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Vendredi 23 Janvier 2026

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Dans une interview accordée à RMC Sport, le portier des Lions raconte comment les serviettes destinées à son compatriote Édouard Mendy disparaissaient mystérieusement pendant la prolongation du match.
 

La scène se déroule au moment le plus intense de la rencontre, alors que la pluie s'intensifie sur la pelouse et que les deux équipes s'affrontent pour décrocher le titre continental. Le staff technique sénégalais, soucieux de maintenir son gardien titulaire dans les meilleures conditions, multiplie les tentatives pour lui fournir des serviettes afin qu'il puisse s'essuyer les mains et préserver son efficacité sous les cages.
 

Mais à la surprise générale, chaque serviette déposée près des buts d'Édouard Mendy disparaît aussi rapidement qu'elle a été apportée. Yehvann Diouf, gardien remplaçant et témoin privilégié de la scène, détaille avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité ce ballet insolite qui s'est joué en marge du match.
 

"Pendant la prolongation, quand il s'est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw est parti déposer les serviettes auprès d'Édouard. Il était à peine revenu qu'ils avaient déjà pris les serviettes. Et quand j'y suis allé, ils ont fait exactement la même chose", raconte le portier sénégalais. Une situation pour le moins inhabituelle dans une finale de compétition continentale, où la guerre psychologique semble avoir pris une tournure inattendue.
 

Le gardien décrit même une scène cocasse où il se retrouve poursuivi par un joueur adverse. "Au début, un joueur marocain m'a couru après pour prendre la serviette, j'étais étonné", confie-t-il, illustrant l'ambiance électrique qui régnait sur et autour du terrain. Cette anecdote témoigne de l'intensité de l'affrontement et des petites guerres qui se jouent en coulisses lors des grands rendez-vous du football africain.
 

Malgré ces péripéties, l'objectif des Sénégalais demeurait inchangé : offrir à leur gardien numéro un les meilleures conditions possibles pour tenir son but dans cette finale décisive. Diouf explique la démarche du staff et des joueurs remplaçants avec clarté. "On l'a tous fait dans l'optique de mettre Édouard dans les meilleures conditions parce qu'on avait besoin d'un grand gardien pour gagner cette finale", souligne-t-il.
 

Le portier remplaçant confie ensuite son incrédulité totale face à la tournure des événements, s'attendant à une intervention de l'arbitre pour rétablir l'ordre. "J'hallucine, en fait. Limite, je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l'arbitre va arrêter le match, ou qu'il va se rendre compte de la situation. Sauf que non... C'était totalement surréaliste", témoigne Diouf, résumant en quelques mots l'absurdité de la situation.
 

Cette révélation vient enrichir le récit déjà épique de cette finale historique qui a vu le Sénégal décrocher son troisième titre de champion d'Afrique. Elle illustre également les tensions extrêmes qui peuvent régner lors des grandes confrontations continentales, où chaque détail, même le plus insignifiant en apparence, peut devenir un enjeu stratégique.
 

L'anecdote met en lumière les coulisses d'un match qui restera gravé dans les mémoires des supporters sénégalais et africains. Au-delà de la performance sportive et de la qualité du jeu, ce sont ces moments insolites qui participent à la légende d'une compétition et d'une victoire. Ils témoignent de l'engagement total des acteurs, sur le terrain comme sur le banc de touche.
 

Pour Yehvann Diouf, cette expérience restera comme un souvenir marquant de la campagne victorieuse du Sénégal. Le gardien, qui a joué un rôle de soutien important tout au long de la compétition, aura donc vécu une finale aux multiples facettes, entre le stress du match, l'excitation de la victoire et ces moments surréalistes qui échappent à toute logique sportive.


Cette histoire de serviettes disparues rejoint désormais le panthéon des anecdotes insolites du football africain, preuve que les grands matchs réservent toujours leur lot de surprises, y compris en dehors du rectangle vert.
 

MS/NDARINFO

CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025
Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue...

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"

Pape Thiaw au Sénégal : "Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays"
Pape Thiaw a livré ses vérités sur la finale controversée de la CAN 2025, s'expliquant sur sa...

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"

Claude Le Roy défend le Sénégal : "Pape Thiaw a bien mené sa barque"
Claude Le Roy a pris la défense du Sénégal après la finale controversée de la CAN 2025, allant...

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané

"Par son œuvre, sa constance et son exemplarité" : Diomaye Faye célèbre Sadio Mané
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à Sadio Mané lors...

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"

Bassirou Diomaye Faye aux supporters : "Ces femmes et ces hommes qui n'ont jamais cessé d'y croire"
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux supporters des...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

18/01/2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

20/01/2026
SERVICES