Yehvann Diouf révèle l'incroyable épisode des serviettes lors de la finale CAN 2025

Le gardien sénégalais Yehvann Diouf a révélé jeudi une anecdote pour le moins surprenante survenue lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Dans une interview accordée à RMC Sport, le portier des Lions raconte comment les serviettes destinées à son compatriote Édouard Mendy disparaissaient mystérieusement pendant la prolongation du match.
La scène se déroule au moment le plus intense de la rencontre, alors que la pluie s'intensifie sur la pelouse et que les deux équipes s'affrontent pour décrocher le titre continental. Le staff technique sénégalais, soucieux de maintenir son gardien titulaire dans les meilleures conditions, multiplie les tentatives pour lui fournir des serviettes afin qu'il puisse s'essuyer les mains et préserver son efficacité sous les cages.
Mais à la surprise générale, chaque serviette déposée près des buts d'Édouard Mendy disparaît aussi rapidement qu'elle a été apportée. Yehvann Diouf, gardien remplaçant et témoin privilégié de la scène, détaille avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité ce ballet insolite qui s'est joué en marge du match.
"Pendant la prolongation, quand il s'est vraiment mis à pleuvoir, Mory Diaw est parti déposer les serviettes auprès d'Édouard. Il était à peine revenu qu'ils avaient déjà pris les serviettes. Et quand j'y suis allé, ils ont fait exactement la même chose", raconte le portier sénégalais. Une situation pour le moins inhabituelle dans une finale de compétition continentale, où la guerre psychologique semble avoir pris une tournure inattendue.
Le gardien décrit même une scène cocasse où il se retrouve poursuivi par un joueur adverse. "Au début, un joueur marocain m'a couru après pour prendre la serviette, j'étais étonné", confie-t-il, illustrant l'ambiance électrique qui régnait sur et autour du terrain. Cette anecdote témoigne de l'intensité de l'affrontement et des petites guerres qui se jouent en coulisses lors des grands rendez-vous du football africain.
Malgré ces péripéties, l'objectif des Sénégalais demeurait inchangé : offrir à leur gardien numéro un les meilleures conditions possibles pour tenir son but dans cette finale décisive. Diouf explique la démarche du staff et des joueurs remplaçants avec clarté. "On l'a tous fait dans l'optique de mettre Édouard dans les meilleures conditions parce qu'on avait besoin d'un grand gardien pour gagner cette finale", souligne-t-il.
Le portier remplaçant confie ensuite son incrédulité totale face à la tournure des événements, s'attendant à une intervention de l'arbitre pour rétablir l'ordre. "J'hallucine, en fait. Limite, je vais sur le terrain de mon plein gré en me disant que l'arbitre va arrêter le match, ou qu'il va se rendre compte de la situation. Sauf que non... C'était totalement surréaliste", témoigne Diouf, résumant en quelques mots l'absurdité de la situation.
Cette révélation vient enrichir le récit déjà épique de cette finale historique qui a vu le Sénégal décrocher son troisième titre de champion d'Afrique. Elle illustre également les tensions extrêmes qui peuvent régner lors des grandes confrontations continentales, où chaque détail, même le plus insignifiant en apparence, peut devenir un enjeu stratégique.
L'anecdote met en lumière les coulisses d'un match qui restera gravé dans les mémoires des supporters sénégalais et africains. Au-delà de la performance sportive et de la qualité du jeu, ce sont ces moments insolites qui participent à la légende d'une compétition et d'une victoire. Ils témoignent de l'engagement total des acteurs, sur le terrain comme sur le banc de touche.
Pour Yehvann Diouf, cette expérience restera comme un souvenir marquant de la campagne victorieuse du Sénégal. Le gardien, qui a joué un rôle de soutien important tout au long de la compétition, aura donc vécu une finale aux multiples facettes, entre le stress du match, l'excitation de la victoire et ces moments surréalistes qui échappent à toute logique sportive.
Cette histoire de serviettes disparues rejoint désormais le panthéon des anecdotes insolites du football africain, preuve que les grands matchs réservent toujours leur lot de surprises, y compris en dehors du rectangle vert.
MS/NDARINFO