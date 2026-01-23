Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

De retour en Suisse après le sacre continental du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025, Ousseynou Niang, joueur de Saint-Gall, s'est confié à la chaîne de son club, médaille de champion d'Afrique autour du cou. L'ailier formé à l'académie Diambars a livré un témoignage poignant sur une expérience marquante, malgré une absence totale de temps de jeu et un malaise qui l'a privé de la finale historique.
L'international sénégalais n'a pas disputé la moindre minute durant toute la compétition, mais son regard sur cette aventure collective témoigne de la richesse de son vécu au sein du groupe des Lions de la Téranga. L'immersion auprès des cadres de l'équipe nationale a constitué pour lui une véritable école de football et de leadership, dont il compte bien tirer profit pour la suite de sa carrière.
"J'ai beaucoup appris aux côtés des leaders. Ils nous parlaient, nous encourageaient à l'entraînement, même quand on perdait le ballon. Ils nous faisaient sentir qu'on était une famille. C'est cette cohésion qui fait la force de notre équipe", déclare l'ailier sénégalais, visiblement marqué par la qualité de l'encadrement dont il a bénéficié de la part des joueurs expérimentés.
Cette dimension familiale et solidaire du groupe sénégalais, souvent évoquée par les acteurs de cette campagne victorieuse, trouve ici une illustration concrète dans les mots d'un jeune joueur qui n'a pourtant pas eu l'occasion de fouler les pelouses lors des matchs officiels. L'attention portée aux éléments les moins utilisés du groupe témoigne de la force du collectif bâti par le staff technique.
Le retour triomphal au Sénégal a particulièrement impressionné le jeune joueur évoluant en Suisse. La mobilisation populaire autour de l'équipe nationale championne d'Afrique a dépassé toutes ses anticipations. La parade de plusieurs heures dans les rues de Dakar et la foule gigantesque venue acclamer les héros nationaux ont profondément ému Ousseynou Naing.
"J'étais surpris par tout le monde qui est sorti pour voir la Coupe, pour nous soutenir et nous encourager. Merci aux Sénégalais, vraiment. C'était magique", confie-t-il, revenant sur ces moments d'intense communion entre le peuple sénégalais et ses champions. Ces images de liesse populaire resteront gravées dans la mémoire collective comme l'un des moments les plus forts de l'histoire sportive récente du pays.
Mais la compétition a également réservé à Ousseynou Niang une épreuve inattendue et particulièrement frustrante. Juste avant la finale tant attendue contre le Maroc, le joueur de Saint-Gall a été victime d'un malaise qui l'a contraint à quitter le stade pour être conduit à l'hôpital. Il n'était pas seul dans cette situation, puisque Krépin Diatta et Pape Matar Sarr ont également été affectés par des problèmes de santé similaires.
L'ailier raconte avec émotion cet épisode qui l'a privé du moment le plus important de la compétition. "Avant l'échauffement, j'ai senti quelque chose de bizarre, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai commencé à courir, après quelques minutes, j'ai eu des sortes de crises. Pape Matar Sarr et Crépin Diatta aussi ont été affectés. On a dû partir à l'hôpital tous les trois", détaille-t-il.
La frustration de manquer la finale aurait pu être insurmontable pour le jeune joueur, mais l'annonce de la victoire sénégalaise est venue transformer cette déception en joie immense. Même depuis son lit d'hôpital, Ousseynou Niang a pu savourer le sacre de son équipe, vivant ces instants avec une intensité particulière malgré son absence physique du stade.
"Même là, j'étais tellement content quand j'ai entendu qu'on avait gagné. C'était irréel, j'avais l'impression de rêver", confie le joueur, résumant en quelques mots l'émotion ressentie au moment où le Sénégal a décroché son troisième titre de champion d'Afrique. Cette victoire prend une saveur particulière pour ceux qui, comme lui, ont vécu la finale depuis un lieu inattendu.
L'expérience d'Ousseynou Niang illustre les multiples facettes que peut revêtir une compétition internationale pour un joueur. Au-delà du temps de jeu et de la contribution directe sur le terrain, c'est toute une dimension humaine, collective et émotionnelle qui se dessine à travers son témoignage. La formation reçue à Diambars trouve ici une prolongation dans l'apprentissage auprès des grands noms du football sénégalais.
Pour le jeune ailier de Saint-Gall, ce titre de champion d'Afrique constitue une étape importante dans sa jeune carrière internationale. S'il n'a pas eu l'occasion de montrer ses qualités sur le terrain lors de cette CAN 2025, il repart de cette aventure avec un bagage précieux : l'expérience d'un groupe soudé, les enseignements des leaders, et surtout, une médaille de champion d'Afrique qui viendra nourrir sa détermination pour les échéances futures avec les Lions de la Téranga.
