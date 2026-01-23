Champion d'Afrique depuis un lit d'hôpital : Le récit d'Ousseynou Niang

Pour le jeune ailier de Saint-Gall, ce titre de champion d'Afrique constitue une étape importante dans sa jeune carrière internationale. S'il n'a pas eu l'occasion de montrer ses qualités sur le terrain lors de cette CAN 2025, il repart de cette aventure avec un bagage précieux : l'expérience d'un groupe soudé, les enseignements des leaders, et surtout, une médaille de champion d'Afrique qui viendra nourrir sa détermination pour les échéances futures avec les Lions de la Téranga.



