CAN 2026 : El Hadji Diouf dévoile son coup de fil avec Macky Sall pendant la finale

El Hadji Diouf a levé le voile sur un épisode resté mystérieux depuis la finale de la CAN 2026 entre le Sénégal et le Maroc. Aperçu au téléphone au bord de la pelouse lors de l'interruption de la rencontre, la légende du football sénégalais a révélé qu'il était en communication avec l'ancien président de la République, Macky Sall, dans un entretien accordé à l'influenceur Cheikh Senghor.





« J'étais au téléphone avec l'ex-président de la République Macky Sall qui m'a demandé de dire aux joueurs de revenir sur le terrain », a confié le double Ballon d'Or africain, précisant que l'ancien chef de l'État était catégorique : « Il ne faut pas qu'ils abandonnent. Dites-leur qu'ils rentrent sur le terrain. Et ce match-là, on ne peut pas le perdre. »





El Hadji Diouf affirme avoir immédiatement relayé le message auprès des cadres de la sélection, s'étant notamment entretenu à deux reprises avec Sadio Mané pour convaincre les joueurs de reprendre la partie. Ces révélations éclairent les coulisses d'une finale historique, marquée par de nombreux rebondissements avant le sacre continental du Sénégal.





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