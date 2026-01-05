Connectez-vous
CNEDO 2025 À SAINT-LOUIS : Quand l'UGB devient l'épicentre de l'excellence juridique en Afrique

Lundi 5 Janvier 2026

CNEDO 2025 À SAINT-LOUIS : Quand l'UGB devient l'épicentre de l'excellence juridique en Afrique

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a vibré pendant quatre jours au rythme du droit, de l'éloquence et de l'excellence académique. La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) a transformé le campus en véritable arène juridique où s'est jouée la bataille des meilleurs esprits du droit des affaires du Sénégal.
 

Un thème d'actualité brûlante
 

"Sécurité juridique et droit OHADA" : le thème choisi pour cette édition résonne comme un écho aux préoccupations des investisseurs et des praticiens du droit dans l'espace OHADA. Comment garantir la prévisibilité des normes ? Quel rôle pour l'État ? Ces questions ont animé les débats.
 

Quatre clubs, une seule ambition
 

Les Clubs OHADA de l'UGB, de l'UCAD, de l'Université Alioune Diop de Bambey et de l'Université Amadou Ampâté BA se sont affrontés dans des épreuves écrites et orales d'une rigueur exemplaire. Chaque équipe a démontré une maîtrise impressionnante des textes communautaires et des techniques de plaidoirie.
 

Une conférence scientifique de haut vol
 

Le samedi 13 décembre, les travaux ont atteint leur paroxysme avec une conférence scientifique réunissant des figures de proue du droit africain. Le Professeur Mamadou Niane, agrégé et avocat au barreau de Paris, a exploré les dialogues entre célérité et sécurité juridique, tandis que Me Pape Oumar Diallo a analysé le rôle crucial de l'État. Le tout sous la modération éclairée du Professeur Yamar Samb.
 

Une finale haletante
 

En soirée, la grande finale a opposé les clubs de l'UGB et de l'UCAD dans un duel oratoire mémorable. Devant un jury présidé par Me Mouhamadou Bassirou Balde, les deux équipes ont livré des prestations remarquables.

Si l'UCAD a finalement remporté le titre, Saint-Louis peut être fière : l'UGB a décroché le prestigieux Prix du Meilleur Mémoire, saluant la qualité scientifique et méthodologique de son travail. Quant à Mme Oumou Demba Sow de l'UCAD, elle s'est distinguée comme Meilleur Plaideur du concours.
 

Saint-Louis, capitale du savoir juridique
 

Au-delà de la compétition, le CNEDO 2025 a confirmé le rayonnement de Saint-Louis comme pôle d'excellence académique. Pendant quatre jours, la cité millénaire a été le théâtre d'échanges intellectuels de haut niveau, attirant juristes, enseignants et étudiants de tout le pays.

Ndarinfo/MS

 


