Saint-Louis : El Hadji Malick Youm (G7) dénonce un « sabotage » des salaires

Mardi 3 Mars 2026

Saint-Louis : El Hadji Malick Youm (G7) dénonce un « sabotage » des salaires
Le secrétaire général national du Saems et membre du G7, a dénoncé mardi ce qu'il qualifie de « discours et comportements anti-enseignants » de la part des autorités. ​El Hadji Malick Youm qui tenait une rencontre avec ses camarades de Saint-Louis, a fustigé les sorties du Premier ministre, de certains ministres et de députés à l'Assemblée nationale, rappelant que ces autorités doivent leur statut à l'éducation reçue des enseignants du Sénégal.

M. Youm a particulièrement ciblé le ministre des Finances, l'accusant d'un « sabotage systématique » de la rémunération des enseignants à la fin du mois de février. Il a précisé que le combat actuel ne porte pas sur des augmentations de salaire, mais sur l'équité salariale et l'arrêt d'une « surimposition » atteignant 50% sur les rappels, une pratique qu'il juge non conforme à la législation.


Affirmant que les enseignants sont les « bâtisseurs de la nation » et des « faiseurs de rois », El Hadji Malick Youm a prévenu la classe politique que le secteur ne se laisserait plus utiliser comme « courte échelle » pour l'accession au pouvoir. Il a appelé ses collègues à rester mobilisés pour la suite du combat, tout en annonçant une évaluation prochaine de ce cinquième plan d'action au sein du G7.


MS/NDARINFO
 


