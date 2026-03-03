Saint-Louis : El Hadji Malick Youm (G7) dénonce un « sabotage » des salaires

Le secrétaire général national du Saems et membre du G7, a dénoncé mardi ce qu'il qualifie de « discours et comportements anti-enseignants » de la part des autorités. ​El Hadji Malick Youm qui tenait une rencontre avec ses camarades de Saint-Louis, a fustigé les sorties du Premier ministre, de certains ministres et de députés à l'Assemblée nationale, rappelant que ces autorités doivent leur statut à l'éducation reçue des enseignants du Sénégal.



M. Youm a particulièrement ciblé le ministre des Finances, l'accusant d'un « sabotage systématique » de la rémunération des enseignants à la fin du mois de février. Il a précisé que le combat actuel ne porte pas sur des augmentations de salaire, mais sur l'équité salariale et l'arrêt d'une « surimposition » atteignant 50% sur les rappels, une pratique qu'il juge non conforme à la législation.





Affirmant que les enseignants sont les « bâtisseurs de la nation » et des « faiseurs de rois », El Hadji Malick Youm a prévenu la classe politique que le secteur ne se laisserait plus utiliser comme « courte échelle » pour l'accession au pouvoir. Il a appelé ses collègues à rester mobilisés pour la suite du combat, tout en annonçant une évaluation prochaine de ce cinquième plan d'action au sein du G7.





MS/NDARINFO

