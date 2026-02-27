Éducation au Sénégal : Le concours d’entrée en 6e officiellement supprimé

Le ministère de l’Éducation nationale a officialisé, ce 25 février 2026, la suppression effective du concours d’entrée en classe de 6e dès la session 2026. Cette réforme structurelle, adoptée initialement en Conseil des ministres le 3 octobre 2025, modifie radicalement les modalités de passage vers le cycle moyen.



Désormais, l’orientation des élèves vers le collège se fera exclusivement sur la base des résultats obtenus au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), dont l’organisation sera maintenue mais réaménagée pour répondre à ces nouvelles exigences académiques.





Pour garantir le succès de cette transition, les autorités académiques sont sommées de mettre en place un dispositif de soutien pédagogique renforcé pour les candidats et d'évaluer précisément les capacités d’accueil des collèges. Les inspections devront anticiper la mobilisation des enseignants et l'organisation des centres d'examen sous ce nouveau format.



Présentée comme un levier de modernisation, cette mesure vise à faciliter l'accès au collège tout en renforçant l'équité et l'inclusion au sein de la scolarité obligatoire sur l'ensemble du territoire sénégalais.





MS/NDARINFO



