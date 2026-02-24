Campagne arachidière : Le record historique de 190 000 tonnes de la SONACOS

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a atteint un niveau de collecte historique avec 190 000 tonnes de graines d'arachide réceptionnées lors de la campagne agricole en cours. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ces chiffres records ce mardi 24 février 2026 à l’Assemblée nationale, soulignant une progression spectaculaire par rapport aux années précédentes, notamment les 12 000 tonnes de 2024 et les 155 000 tonnes de 2025.



Cette performance, qui dépasse les résultats des cinq dernières campagnes, témoigne selon le chef du gouvernement des efforts "extraordinaires" fournis pour redynamiser une filière qui était à l'arrêt.





Bien que la collecte nationale ne soit pas encore bouclée, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les producteurs des régions du sud, particulièrement dans les départements de Vélingara et Bignona, dont il dit avoir entendu les complaintes. Des agents de la SONACOS seront ainsi déployés dans cette zone au cours des deux prochains mois pour finaliser les achats auprès des paysans. Cette offensive s’inscrit dans la volonté de l'État de restaurer la confiance avec le monde rural tout en sécurisant l'approvisionnement des unités industrielles du pays.





MS/NDARINFO



