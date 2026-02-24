Ousmane Sonko annonce une nouvelle usine de la SONACOS à Médina Yoro Foula

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce mardi 24 février 2026 à Dakar, la construction prochaine d’une usine de trituration de graines d’arachide à Médina Yoro Foula, dans la région de Kolda. Devant les députés réunis en séance plénière, le chef du gouvernement a souligné que ce département est devenu un bastion stratégique de la culture arachidière, illustrant un déplacement progressif du bassin vers le sud du pays.



Dans cette optique, la SONACOS concentrera ses activités de collecte dans cette zone au cours des deux prochains mois pour soutenir la production locale.





Cette initiative s'inscrit dans une nouvelle politique agricole visant à replacer la SONACOS au cœur de la stratégie nationale. Ousmane Sonko a précisé que des efforts financiers conséquents ont été consentis, avec la mobilisation de 50 milliards de francs CFA supplémentaires via la BOAD pour apurer les dettes envers les opérateurs et renforcer la société nationale.



En parallèle de ce nouveau projet à Médina Yoro Foula, le gouvernement poursuit la réhabilitation du tissu industriel existant, marquant la reprise des activités des usines de Louga, Ziguinchor et Kaolack après deux ans de fermeture.





MS/NDARINFO



