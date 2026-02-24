"Nous ne démissionnerons jamais" : Le cri de guerre d'Ousmane Sonko à l'Assemblée

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé, ce mardi 24 février 2026 à l’Assemblée nationale, que ni les résistances ni les tentatives de sabotage ne pourront freiner la détermination du gouvernement à opérer le changement structurel promis aux Sénégalais. Devant les députés réunis en séance plénière, il a martelé qu'il ne démissionnera jamais de ce combat pour l’orientation politique définie par le président Bassirou Diomaye Faye.



Le chef du gouvernement a dénoncé les reniements, les intrigues et les luttes de pouvoir qui, selon lui, se dressent quotidiennement face à la volonté de transformer l’ordre établi.





Tout en réitérant qu'il exerce ses fonctions avec humilité et dans le respect de ses prérogatives constitutionnelles, Ousmane Sonko a invité les citoyens à une mobilisation collective autour des nouvelles exigences de gouvernance. Il a rappelé les sacrifices consentis par des millions de Sénégalais qui aspirent à une gestion du pays fondée sur la vérité, la droiture et le don de soi. Rejetant les flatteries et le culte de la personnalité, il a assuré que le gouvernement reste focalisé sur sa mission patriotique malgré un climat politique marqué par les infiltrations et les obstacles internes.





MS/NDARINFO



