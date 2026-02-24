Connectez-vous
Fraude SMS sur WhatsApp et TikTok : Le réseau qui a plumé Sonatel démantelé

Mardi 24 Février 2026

La Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau spécialisé dans le détournement de notifications SMS provenant d’applications telles que WhatsApp et TikTok, causant un préjudice estimé à plus de 5 millions de FCFA à la Sonatel.

L'opérateur historique avait déposé plainte après avoir constaté l’utilisation frauduleuse d’un dispositif permettant d’acheminer des notifications via des numéros locaux à des tarifs nettement inférieurs à ceux en vigueur. Les investigations ont d'abord mené à l'interpellation, le 23 février 2026 à Colobane, d'un revendeur de puces avec le concours de la Section de Recherches de Dakar.
 

La poursuite des opérations a permis de localiser le cœur du réseau aux Maristes, où un ressortissant nigérian a été interpellé. Ce système sophistiqué de fraude sur le réseau de communication par voie électronique permettait aux malfaiteurs de contourner les tarifs réglementés pour le routage des messages internationaux. Les individus impliqués sont poursuivis pour association de malfaiteurs et fraude sur réseau de communication. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices au sein de ce réseau technique complexe.
 

MS/NDARINFO
 


