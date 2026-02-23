Connectez-vous
"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

Lundi 23 Février 2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

La gendarmerie nationale a démantelé un vaste réseau national de partouzes organisées via des groupes WhatsApp nommés « Oubi » et « Yoss ». Selon les informations de Libération, des ébats sexuels sans protection étaient planifiés depuis au moins deux ans, alors que certains participants se savaient porteurs du Vih Sida.

Parmi les figures centrales figurent l’hôtelier Cheikh Ahmadou Guèye dit « Oubi » et El Hadji Dioum dit « Yoss », ce dernier ayant reconnu son statut de porteur du virus.
 

L'enquête, qui s'appuie sur les aveux de plusieurs membres dont Zale Mbaye et Abdourahmane Cissé (cueilli à Saint-Louis), a également révélé l'implication de « Dabakh », employé de Mame Ndiaye Savon, et du tailleur Mansour Baldé dit « Zo ». Un autre suspect, Fallou Diop, a tout reconnu après son arrestation.

Les investigations se poursuivent pour identifier l'ensemble des ramifications de ce réseau aux conséquences sanitaires alarmantes.

MS/NDARINFO
 


