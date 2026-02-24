Connectez-vous
Ousmane Sonko revendique sa première initiative législative personnelle

Mardi 24 Février 2026

Ousmane Sonko revendique sa première initiative législative personnelle

Le Premier ministre Ousmane Sonko a revendiqué la pleine paternité du projet de loi sur l’homosexualité, le présentant comme sa première initiative législative personnelle destinée à clore un débat politique de plusieurs années. Lors de son passage à l’Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026, il a dénoncé ce qu'il qualifie de "duplicité" de ses opposants, les accusant d'instrumentaliser cet enjeu de société au profit de puissances étrangères et de groupes d'influence.

Au-delà du cadre pénal, le chef du gouvernement a exprimé une vive indignation face à la dégradation du débat public et à la violation systématique de la vie privée au Sénégal.
 

Fustigeant la divulgation d'informations sensibles, comme le statut sérologique de citoyens, Ousmane Sonko a qualifié ces pratiques d'inadmissibles et de destructrices pour la cohésion sociale et familiale. Il a également interpellé l'autorité du Procureur face aux fuites récurrentes de procès-verbaux dans la presse, dénonçant une gestion médiatique des affaires judiciaires au mépris du secret de l'instruction. 
 

MS/NDARINFO
 


