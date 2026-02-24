Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Deuil à Touba : Rappel à Dieu de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

Mardi 24 Février 2026

Deuil à Touba : Rappel à Dieu de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

La communauté mouride et la ville sainte de Touba sont en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane, survenu ce mardi 24 février 2026.

La triste nouvelle a été annoncée en direct par le président de l’Assemblée nationale, en marge de la séance des questions d’actualité au gouvernement dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Figure respectée pour sa piété et sa sagesse, le défunt était un digne héritier spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba, dont l'influence s'étendait bien au-delà de la cité religieuse.
 

Son décès laisse un immense vide au sein de la famille de Serigne Touba et de l'ensemble des fidèles. Dès l'annonce de sa disparition à l'Hémicycle, une atmosphère de recueillement a saisi l'assistance, témoignant de l'importance de l'illustre disparu dans l'équilibre social et religieux du pays.

Ndarinfo présente ses condoléances les plus attristées au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la famille éplorée de Darou Marnane et à l’ensemble de la communauté mouride.

 


