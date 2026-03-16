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Canberra dit "Non" à Donald Trump : Pas de déploiement naval dans le Détroit d'Ormuz

Lundi 16 Mars 2026 - 07:15

Canberra dit "Non" à Donald Trump : Pas de déploiement naval dans le Détroit d'Ormuz

Le gouvernement australien a tranché : aucun navire de guerre ne sera déployé au Moyen-Orient pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Cette déclaration de la ministre des Transports, Catherine King, intervient ce lundi 16 mars 2026, en réponse aux sollicitations de l'administration américaine.
 

Bien que le président Donald Trump ait affirmé avoir sollicité sept nations pour garantir la liberté de navigation face aux récentes frappes iraniennes dans le Golfe, Canberra a précisé ne pas avoir reçu de demande officielle en ce sens.

Si l'Australie soutient la défense des Émirats arabes unis par la fourniture d'avions de surveillance et de missiles air-air, le gouvernement insiste sur le fait qu'il ne prendra aucune « mesure offensive » contre Téhéran. Le détroit d'Ormuz reste un point de passage stratégique mondial, mais l'Australie privilégie pour l'heure une assistance technique ciblée plutôt qu'une présence navale directe.
 

MS/NDARINFO
 