Ce que l'on sait de l'interpellation d'Azoura Fall après un refus d'obtempérer

Un incident d'une rare intensité s'est produit ce mardi 10 mars 2026, vers 04h40, sur l'avenue Malick SY à la Médina, impliquant le célèbre militant de Pastef, Assane Gueye alias Azoura Fall.



Selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier, à bord d'un véhicule de marque Golf, aurait forcé une barrière de sécurité devant la mosquée Suna Malick après que les vigiles lui ont refusé le passage en raison des fidèles priant sur la chaussée. Dans sa manœuvre, le conducteur a heurté S. Barry, un jeune chauffeur de taxi de nationalité guinéenne, provoquant la fureur immédiate des riverains.





Face à une foule menaçant de le lyncher, Azoura Fall a dû être exfiltré de justesse et mis à l'abri à l'intérieur de l'édifice religieux par des témoins, en attendant l'arrivée du commissariat d'arrondissement de la Médina. La victime, bien que souffrant de la jambe gauche, ne présenterait que des égratignures légères selon les secours.



Le mis en cause a été conduit au Commissariat central de Dakar où son dossier est désormais entre les mains de la Section Accidents. Bien que l'enquête soit en cours, aucun placement formel sous mandat de dépôt n'avait été notifié aux alentours de 09 heures.





MS/NDARINFO



