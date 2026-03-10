Affaire de moeurs : JAMRA a livré sa "liste confidentielle" aux enquêteurs

Dans le cadre d’une délégation judiciaire émise par le Juge du 1er Cabinet d’instruction, Mame Mactar Guèye, vice-président de l’ONG JAMRA, a été auditionné ce lundi 9 mars 2026 par la Brigade de Recherches de la gendarmerie de Keur-Massar. Durant ce face-à-face de deux heures, le responsable de l'organisation islamique a officiellement transmis aux enquêteurs la « liste » recensant les membres présumés de réseaux LGBT au Sénégal.



Cette audition fait suite aux instructions du Procureur du Tribunal d'instance de Pikine-Guédiawaye dans le cadre d'une vaste enquête sur des associations de malfaiteurs suspectées d'actes contre-nature, de pédophilie et de trafic de stupéfiants.





Au-delà de la simple liste, JAMRA a versé au dossier des documents confidentiels sous format électronique (clé USB), incluant des informations sensibles sur des diplomates étrangers accusés de soutenir ces réseaux. Mame Mactar Guèye a réitéré sa volonté de collaborer étroitement avec le procureur Saliou Dicko pour le démantèlement des groupes WhatsApp servant de plateformes de recrutement.



L'ONG présente cette action comme une « œuvre de salubrité publique » visant à protéger la santé mentale des mineurs et à freiner la propagation du VIH-Sida, dont elle accuse ces cercles d'être les principaux vecteurs.





MS/NDARINFO



