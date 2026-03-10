Saisie d'armes et d'argent après une tentative de vol à La Casamançaise

La Légion de Gendarmerie de Ziguinchor a porté un coup d'arrêt décisif à la criminalité organisée dans le sud du pays. Dans la nuit du 1er au 2 mars 2026, les unités stationnées au Cap Skirring ont déjoué une tentative de cambriolage nocturne visant l’usine de la SODECA (La Casamançaise), fleuron de l’industrie régionale spécialisé dans la fabrication de boissons.



Alertés par un appel d'urgence, les gendarmes ont déployé un dispositif d'interception éclair, surprenant les malfaiteurs sur le site de production avant qu'ils ne puissent causer de préjudice matériel.





L'opération a abouti à l'immobilisation d'un véhicule de marque Peugeot 308 et à l'interpellation de cinq individus. La fouille du véhicule a révélé un arsenal inquiétant : un fusil de chasse avec des munitions de 12 mm, une machette, ainsi que dix téléphones portables et une somme d'argent comprenant des devises étrangères (800 euros et 100 000 FCFA). Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes, marquant une victoire significative pour la sécurisation des investissements industriels en Casamance.





MS/NDARINFO



