Mali : 12 chauffeurs dont 2 Sénégalais exécutés par le GSIM selon Human Rights Watch

L'organisation Human Rights Watch (HRW) a dénoncé, ce mardi 10 mars 2026, l'exécution sommaire de dix chauffeurs routiers et de deux apprentis adolescents dans la région de Kayes, au sud-ouest du Mali. Les faits, qualifiés de crimes de guerre, se sont déroulés le 29 janvier dernier lors d'une attaque d'envergure menée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda.



Le convoi, composé d'au moins 40 camions-citernes partis de Dakar, a été intercepté à environ sept kilomètres du village d'Ambidédi alors qu'il était sous escorte militaire malienne.





Selon les témoignages recueillis par HRW, les victimes ont été retrouvées deux semaines après l'attaque, les yeux bandés, les mains liées dans le dos et la gorge tranchée. Parmi les disparus figurent deux ressortissants sénégalais (39 et 49 ans), ainsi que des Maliens, un Burkinabè et un Ivoirien.



Cette attaque s'inscrit dans une stratégie délibérée du GSIM visant à asphyxier l'approvisionnement en carburant du Mali, le groupe armé considérant désormais tout transport de produits pétroliers comme une « cible militaire ». HRW appelle les autorités maliennes à sortir de leur silence et à traduire les responsables de ce massacre devant la justice.





