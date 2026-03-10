Nécrologie : Rappel à Dieu du journaliste Abdou Diouf Junior

Le paysage médiatique sénégalais est plongé dans la tristesse suite au rappel à Dieu d'Abdou Diouf Junior, survenu ce lundi 9 mars 2026. Ancien journaliste émérite de la Radio Futurs Médias (RFM) et actuel chargé de communication au ministère du Pétrole et des Mines, sa disparition brutale à la fleur de l'âge a provoqué une onde de choc au sein de la corporation.



Reconnu pour son professionnalisme rigoureux, son humilité et sa grande disponibilité, Abdou Diouf Junior laisse derrière lui l'image d'un homme jovial et pieux, dont les derniers échanges avec ses confrères au Building administratif ne laissaient présager aucun problème de santé.





L’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (APRES) a réagi par voie de communiqué, saluant une « perte immense » pour la presse nationale. Les témoignages de ses pairs convergent tous vers ses qualités humaines exceptionnelles, soulignant sa gentillesse constante et son sens du travail bien fait.



La rédaction de Ndarinfo s'associe à ce deuil et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, au ministère du Pétrole et des Mines, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la communication et des médias au Sénégal.





NDARINFO



