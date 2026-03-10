Connectez-vous
Sécurité frontalière : Importante saisie de stupéfiants à Médina Yoro Foulah

Mardi 10 Mars 2026

La Brigade de Proximité de Médina Yoro Foulah a réalisé une nouvelle saisie de stupéfiants ce lundi 9 mars 2026, aux alentours de 13 heures. Lors d'une patrouille de sécurisation menée dans le village de Bayungou (commune de Ndorno), les gendarmes ont intercepté une cargaison de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien.

Les trafiquants, surpris par la présence des forces de l'ordre, ont abandonné leur motocyclette avant de prendre la fuite dans la brousse environnante.
 

La fouille minutieuse du véhicule a permis de découvrir la drogue soigneusement conditionnée dans un colis. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la surveillance des zones frontalières du département de Médina Yoro Foulah, souvent utilisées comme couloirs de transit pour les produits illicites.

La moto ainsi que les quatre kilogrammes de chanvre ont été placés sous scellés, et une enquête est en cours pour identifier et interpeller les propriétaires du véhicule.
 

MS/NDARINFO
 


