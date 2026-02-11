Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Dakar : le président de l'amicale de la FMPO interpellé après une conférence de presse

Mercredi 11 Février 2026

Dakar : le président de l'amicale de la FMPO interpellé après une conférence de presse

La tension monte d'un cran à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) a annoncé l’arrestation de son président, Cheikh Atab Sagna. Cette interpellation est survenue ce mardi, juste après la conférence de presse organisée par le collectif des amicales.
 

Dans un communiqué officiel, l’organisation estudiantine fustige une arrestation qu'elle juge arbitraire. L'Amicale exige la libération sans condition de son leader ainsi que de tous les autres étudiants membres de la faculté actuellement sous les verrous. Elle qualifie ces méthodes d’« actes de barbarie » et d’« abus de pouvoir » visant directement la jeunesse universitaire.
 

Malgré cette pression sécuritaire, les étudiants de la FMPO réaffirment leur engagement dans une lutte qu'ils décrivent comme pacifique, responsable et légitime. Ils interpellent les autorités sur le nécessaire respect des libertés syndicales et associatives, sanctuarisées par les franchises universitaires, mais aujourd'hui mises à rude épreuve par les événements récents.
 

L’Amicale prévient qu’elle ne cédera pas à l’intimidation. Cette arrestation, loin de freiner le mouvement, semble renforcer la détermination des futurs médecins et pharmaciens. Ils assurent que le combat pour la justice et la dignité des étudiants se poursuivra jusqu'à l'obtention de gains de cause sur leurs revendications fondamentales.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Intelligence Artificielle : la Sénégalaise Adji Bousso Dieng rejoint le panel d'experts de l'ONU

05/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Dakar : le président de l'amicale de la FMPO interpellé après une conférence de presse

11/02/2026

Ce que le Forum Civil exige de l'État sur les 8 milliards destinés aux sinistrés

11/02/2026

Drame à Kédougou : les aveux terribles du père qui a tué ses enfants par jalousie

11/02/2026

8 avril : la date butoir fixée par Adama Mboup pour le vote de la loi criminelle

11/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026