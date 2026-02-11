Dakar : le président de l'amicale de la FMPO interpellé après une conférence de presse

La tension monte d'un cran à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) a annoncé l’arrestation de son président, Cheikh Atab Sagna. Cette interpellation est survenue ce mardi, juste après la conférence de presse organisée par le collectif des amicales.





Dans un communiqué officiel, l’organisation estudiantine fustige une arrestation qu'elle juge arbitraire. L'Amicale exige la libération sans condition de son leader ainsi que de tous les autres étudiants membres de la faculté actuellement sous les verrous. Elle qualifie ces méthodes d’« actes de barbarie » et d’« abus de pouvoir » visant directement la jeunesse universitaire.





Malgré cette pression sécuritaire, les étudiants de la FMPO réaffirment leur engagement dans une lutte qu'ils décrivent comme pacifique, responsable et légitime. Ils interpellent les autorités sur le nécessaire respect des libertés syndicales et associatives, sanctuarisées par les franchises universitaires, mais aujourd'hui mises à rude épreuve par les événements récents.





L’Amicale prévient qu’elle ne cédera pas à l’intimidation. Cette arrestation, loin de freiner le mouvement, semble renforcer la détermination des futurs médecins et pharmaciens. Ils assurent que le combat pour la justice et la dignité des étudiants se poursuivra jusqu'à l'obtention de gains de cause sur leurs revendications fondamentales.





MS/NDARINFO



