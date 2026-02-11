Drame à Kédougou : les aveux terribles du père qui a tué ses enfants par jalousie

La commune de Khossonto, située dans le département de Saraya, est plongée dans l'effroi après la révélation d'un double infanticide d'une cruauté inouïe. M. Dagnokho, un orpailleur de 28 ans, est accusé d'avoir froidement assassiné ses deux enfants biologiques, Mamady (3 ans) et Sadio (10 ans).





Le drame a débuté le 5 février dernier par une mise en scène macabre. Le mis en cause s'est présenté à la Brigade territoriale de Khossonto pour signaler la disparition des enfants, prétendant qu'ils s'étaient égarés en allant acheter des jouets au marché. Cependant, la perspicacité des enquêteurs de la gendarmerie a rapidement permis de fissurer cet alibi.





Acculé par les preuves, M. Dagnokho a fini par avouer avoir tué ses propres enfants avant de dissimuler leurs corps dans un puits aurifère de 30 mètres de profondeur. L'extraction des dépouilles a révélé un état de décomposition avancé, l'autopsie confirmant des décès consécutifs à des traumatismes crâniens violents.





Le mobile invoqué par le meurtrier présumé glace le sang : une vengeance conjugale sur fond de jalousie. Suite à une dispute, son épouse avait quitté le domicile. Soupçonnant une infidélité, l'orpailleur a choisi de s'en prendre à ses enfants pour atteindre leur mère. M. Dagnokho a été déféré ce mardi au Tribunal de Grande Instance de Kédougou pour assassinat.



