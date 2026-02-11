Ce que le Forum Civil exige de l'État sur les 8 milliards destinés aux sinistrés

Les résultats de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025, publiés ce mardi par Transparency International et relayés par le Forum Civil, révèlent une légère amélioration pour le Sénégal. Avec un score de 46/100, le pays gagne un point par rapport à l'année précédente, bien qu'il demeure toujours dans la "zone rouge".





Selon le Forum Civil, cette progression est le fruit des réformes législatives majeures engagées en 2024. Parmi celles-ci figurent la modification de la loi sur l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), la nouvelle réglementation sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre le blanchiment de capitaux. L’opérationnalisation du Pool Judiciaire Financier (PJF) a également joué un rôle déterminant dans cette nouvelle notation.





Toutefois, l'organisation souligne que cette dynamique reste fragile. Pour maintenir ce cap, le Forum Civil appelle le Président de la République à publier les rapports de l’Inspection Générale d’État (IGE) et exhorte le Premier ministre à renforcer l’orthodoxie dans la passation des marchés publics. L'accent est mis sur la prévention des conflits d'intérêts au sein de la nouvelle Commission des Achats de l’État.





Au nom du principe de redevabilité, le Forum Civil exige des clarifications sur plusieurs dossiers financiers sensibles. Il s'agit notamment de la gestion des 8 milliards de FCFA destinés aux sinistrés des inondations de 2024 (Bakel), de l'affaire ASER-AE POWER portant sur 37 milliards de FCFA, et de la publication du rapport sur la dette publique. L'émergence d'une culture nationale de l'intégrité reste, selon l'organisation, le défi majeur pour les années à venir.





MS/NDARINFO



