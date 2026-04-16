Cibustec à Saint-Louis : l'excellence italienne au service de la transformation alimentaire.

Le Bureau de Dakar de l’Italian Trade Agency (ITA) a conduit mercredi une importante délégation d'entreprises à Saint-Louis pour présenter le salon Cibustec, l'un des rendez-vous mondiaux les plus prestigieux consacrés aux technologies de transformation alimentaire. Cette mission, dirigée par Alessandro Gerbino, vise à sceller un partenariat technologique entre l'excellence industrielle italienne et les producteurs du bassin du fleuve Sénégal.





Selon Alessandro Gerbino, directeur du bureau de Dakar de l’ITA, la délégation présente à Saint-Louis s'inscrit dans une volonté de partage de connaissances. Pour le diplomate économique, le Sénégal dispose d'une richesse agricole indéniable, mais il existe encore des marges de développement considérables pour la transformation alimentaire. Il estime que " l'amélioration du niveau et de la qualité de la production est une priorité nationale qui s'aligne parfaitement sur les objectifs de souveraineté alimentaire fixés par les autorités sénégalaises" .





Le salon Cibustec offre ainsi une plateforme pour découvrir des solutions techniques concrètes. Les entreprises italiennes, reconnues pour leur capacité à s'adapter à divers contextes climatiques, proposent une gamme variée d'équipements allant des systèmes d'irrigation sophistiqués aux biostimulants, en passant par des machines de précision pour la sélection des fruits. Pour M. Gerbino, ces sociétés de premier niveau sont prêtes à étudier avec les partenaires locaux les meilleures options pour garantir des résultats de haute qualité.





Cette offensive technologique a été accueillie avec enthousiasme par les acteurs locaux, notamment par Jean Jacques Bancal, promoteur hôtelier et organisateur du salon agricole du Nord.





Ce dernier considère l'intérêt des industriels italiens pour la région comme un signal fort. Pour lui, " voir des acteurs d'une telle importance s'intéresser au potentiel du Nord constitue un atout majeur. Il rapporte que des propositions concrètes ont déjà été formulées, notamment sur la production locale de graines afin de ne plus dépendre des importations massives".





Il a également mis en avant l'importance des solutions naturelles proposées par les Italiens pour le dessalement des terres, un enjeu écologique crucial pour la zone.





Selon Jean Jacques Bancal, " l'avenir du pays ne se trouve ni dans le pétrole ni dans le gaz, dont l'exploitation est limitée dans le temps. Il martèle que l'agriculture restera le socle permanent de la nation car il faudra toujours nourrir une population de plus en plus nombreuse".





Observant l'évolution des cultures à Rosso où le gombo, les groseilles ou encore les myrtilles sont désormais exportés, M. Bancal estime que le Nord est en train de devenir le véritable grenier du Sénégal.





Bancal appelle de ses vœux la réussite de ces échanges pour instaurer " une collaboration gagnant-gagnant" entre les entreprises italiennes et les paysans de la vallée, convaincu que le développement durable de Saint-Louis passe irrémédiablement par la maîtrise de la chaîne de transformation agroalimentaire.

