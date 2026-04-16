Statistiques AIBD : 279 091 passagers et 4 158 tonnes de fret pour débuter 2026

L'activité à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a enregistré 279 091 voyageurs au cours du mois de janvier 2026, soit une progression de 2,9% par rapport au mois précédent. Ce dynamisme est porté par une forte hausse du fret (+14,3%) malgré un repli de 2,8% des mouvements d'aéronefs, qui se sont établis à 2 212 rotations.





En glissement annuel, la tendance haussière se confirme avec une augmentation de 5,5% du nombre total de passagers et un bond spectaculaire de 33,9% du fret transporté.







Dans le détail, les départs de passagers sont passés de 119 231 en décembre 2025 à 134 702 en janvier, tandis que les arrivées se sont élevées à 136 588 voyageurs. Concernant le transport de marchandises, 4 158 tonnes de fret ont été convoyées sur la période.





Les flux à l'arrivée restent majoritaires avec 2 586 tonnes, contre 1 570 tonnes de fret au départ. Ces indicateurs publiés par les autorités aéroportuaires témoignent d'une attractivité croissante de la plateforme de Diass en ce début d'année.



MS







