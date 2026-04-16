Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Statistiques AIBD : 279 091 passagers et 4 158 tonnes de fret pour débuter 2026

Jeudi 16 Avril 2026 - 12:33

Statistiques AIBD : 279 091 passagers et 4 158 tonnes de fret pour débuter 2026

L'activité à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a enregistré 279 091 voyageurs au cours du mois de janvier 2026, soit une progression de 2,9% par rapport au mois précédent. Ce dynamisme est porté par une forte hausse du fret (+14,3%) malgré un repli de 2,8% des mouvements d'aéronefs, qui se sont établis à 2 212 rotations.


En glissement annuel, la tendance haussière se confirme avec une augmentation de 5,5% du nombre total de passagers et un bond spectaculaire de 33,9% du fret transporté.

 

Dans le détail, les départs de passagers sont passés de 119 231 en décembre 2025 à 134 702 en janvier, tandis que les arrivées se sont élevées à 136 588 voyageurs. Concernant le transport de marchandises, 4 158 tonnes de fret ont été convoyées sur la période.


Les flux à l'arrivée restent majoritaires avec 2 586 tonnes, contre 1 570 tonnes de fret au départ. Ces indicateurs publiés par les autorités aéroportuaires témoignent d'une attractivité croissante de la plateforme de Diass en ce début d'année.

MS
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.