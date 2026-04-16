Réforme de l'État : Ousmane Sonko lance la modernisation de l'Imprimerie nationale

Le Premier ministre Ousmane Sonko a soumis au gouvernement un ambitieux projet de réforme de l'Imprimerie nationale. Selon le communiqué du Conseil des ministres rapporté par Marie Rose Faye, secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions, cette mutation est désormais considérée comme un « impératif de bonne gouvernance ».





L'objectif est de doter le Sénégal d'un outil moderne, performant et capable de garantir la souveraineté nationale en matière de sécurisation des documents officiels.





Bien que l'institution basée à Rufisque dispose de ressources humaines de qualité et de l'application « Fatou » pour la dématérialisation du Journal officiel, le diagnostic du Premier ministre pointe des « faiblesses subsistantes ».





Les performances actuelles restent en deçà du potentiel réel, principalement à cause d'un statut juridique inadapté et d'une capacité de production limitée. La réforme prévoit ainsi l'adoption d'un nouveau modèle économique, un plan de digitalisation robuste et la recherche d'un partenaire stratégique pour des investissements massifs, visant à réduire progressivement les coûts élevés liés à l'externalisation.





MS/NDARINFO





