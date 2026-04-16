Secteur parapublic : Ousmane Sonko suspend les « Car-Plan » et serre la vis budgétaire

Le Premier ministre Ousmane Sonko a ordonné la suspension immédiate du système de « Car-Plan » pour l'achat de véhicules et la suppression des postes superflus au sein du secteur parapublic. À travers une lettre circulaire adressée à l'ensemble du gouvernement, le chef de l’exécutif impose une nouvelle doctrine de gestion visant à rationaliser drastiquement les dépenses des agences et sociétés d'État. Cette directive, adossée à la loi d'orientation n° 2022-08, marque une rupture avec les pratiques antérieures en plaçant la transparence et la performance au cœur de la gouvernance publique.





Outre le gel des acquisitions de véhicules, la circulaire exige une maîtrise rigoureuse des effectifs, des recrutements et des rémunérations.





Ousmane Sonko instruit les ministres de tutelle de procéder à une harmonisation des grilles salariales et à une révision profonde des modalités d'octroi des primes de performance. Désormais, la création de toute nouvelle entité publique sera conditionnée à la présentation systématique d'une étude d'opportunité.





La réforme introduit également l'obligation de mettre en place des comités d'audit et de rémunération, tout en ouvrant les conseils d'administration à des administrateurs indépendants et aux représentants des salariés pour garantir une veille stratégique accrue.





MS/NDARINFO

